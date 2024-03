Russia: ministero Esteri, se Usa hanno informazioni su attacco condivida subito con Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se gli Stati Uniti dispongono di qualsiasi informazione sull'attacco "terroristico" compiuto al Crocus City Hall di Mosca, causa della morte di almeno 40 persone, deve trasmetterla immediatamente al governo russo. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, in un messaggio pubblicato sul proprio profilo di Telegram. "Se gli Stati Uniti hanno informazioni attendibili su questa materia, le devono immediatamente trasmettere al governo russo", ha detto. In precedenza, il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, aveva di non avere informazioni a riguardo. “Le immagini sono orribili e sono difficili da guardare: siamo vicini alle vittime e alle famiglie, per loro sarà un giorno difficile”, ha detto, aggiungendo di non essere in grado di fornire ulteriori dettagli al momento. “La nostra ambasciata ha pubblicato un avviso rivolto ai nostri concittadini a Mosca, a cui ha chiesto di evitare luoghi pubblici affollati per sicurezza”, ha concluso. (Rum)