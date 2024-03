Russia: Mosca, tetto della sala da concerti sta crollando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tetto nell'area del palco della sala da concerti Crocus City Hall, dove è scoppiato un incendio dopo una sparatoria, sta crollando. E' quanto ha riferito l'agenzia di stampa "Ria Novosti". Il Servizio federale per la sicurezza russo (Fsb) ha affermato che, secondo le informazioni preliminari, ci sono almeno 40 morti e oltre 100 feriti a seguito della sparatoria. L'area complessiva dell'incendio, stando ad alcuni canali Telegram russi, avrebbe superato 3.000 metri quadrati, e sui media stanno circolando i video in cui si vede come le fiamme stanno scoppiando dalle finestre dell'edificio. (Rum)