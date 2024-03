Russia: Mosca, Zelensky nega coinvolgimento dell'Ucraina in sparatoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere del presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha detto che Kiev non è in nessun modo coinvolta nella sparatoria avvenuta oggi al Crocus City Hall di Masca, causa - al momento - della morte di almeno 40 persone. "L'Ucraina non ha assolutamente niente a che vedere con questa sparatoria. L'Ucraina non ha mai usato strategie di guerra terroristiche", ha detto Mykhailo Podolyak. "Ribadisco che l'Ucraina non ha assolutamente niente a che vedere con l'attacco terroristico al Crocus City", ha sottolineato. (Kiu)