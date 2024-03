Russia: Iv, condanniamo attentato terroristico di Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia viva "condanna fermamente l'attentato terroristico di Mosca e stigmatizza ogni spirale di violenza. L'uccisione indiscriminata di civili innocenti e il terrorismo sono tragedie terribili, da condannare e da non ritenere mai accettabili. Esprimiamo solidarietà alle vittime e alle loro famiglie". Lo scrivono, in una nota congiunta, la coordinatrice di Italia viva, senatrice Raffaella Paita, i capigruppo di Camera e Senato Davide Faraone e Enrico Borghi, e il responsabile Esteri di Italia viva, Ivan Scalfarotto. (Com)