Usa: Camera, da repubblicani mandato di comparizione per il ghostwriter di Biden

- I repubblicani della commissione Giustizia alla Camera dei rappresentanti hanno emesso un mandato di comparizione nei confronti di Mark Zwonitzer, ghostwriter e amico personale di Joe Biden, nel quadro delle indagini sul possibile avvio di una procedura di impeachment nei confronti del presidente. Nello specifico, i parlamentari hanno chiesto accesso alle registrazioni e alle trascrizioni relative ai colloqui tra Zwonitzer e il presidente, a cui l’ex procuratore speciale Robert Hur ha fatto cenno nel rapporto conclusivo delle sue indagini sui documenti classificati trovati nella residenza privata di Biden a Wilmington, in Delaware, e in un vecchio ufficio utilizzato all’epoca della sua vicepresidenza per l’amministrazione Obama. Hur non si è espresso a favore di accuse penali nei confronti di Biden, segnalando però che in tre diverse occasioni, lavorando con Zwonitzer alla sua autobiografia, il presidente avrebbe “letto alcuni passaggi del suo taccuino”, contenenti informazioni classificate. Il ghostwriter di Biden ha inizialmente accettato di consegnare i materiali, per poi fare marcia indietro. (Was)