Russia: Lupi, solidarietà per orribile strage Mosca

Vicepresidente del Gruppo Misto alla Camera dei Deputati, Presidente di Noi con l'Italia

22 luglio 2021

- “Siamo profondamente addolorati per la strage di Mosca ed esprimiamo solidarietà al popolo russo. Come è noto non siamo né ammiratori né simpatizzanti di Putin, colpevole dell’aggressione all’Ucraina, ma uccidere civili innocenti è una barbarie che va condannata sempre, anche quando vorrebbe colpire un regime ostile, perché crediamo nel diritto inviolabile alla vita”. Lo afferma il presidente di Noi moderati, Maurizio Lupi. (Rin)