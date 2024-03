© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel giorno dei 40 morti in Russia Calenda parla di violenza per la rimozione di un assessore. Calenda non sa cosa è la violenza, ma non sa neppure cosa è la politica". Lo scrive su X (ex Twitter) la coordinatrice nazionale di Italia viva, Raffaella Paita. (Rin)