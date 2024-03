Brasile: perquisizione a casa dell'ex collaboratore di Bolsonaro arrestato per ostruzione alla giustizia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi giorni sono state rese pubbliche registrazioni audio in cui Cid riferisce di aver subito pressioni durante le dichiarazioni fatte alla Polizia federale (Pf). Nell'audio, il tenente colonnello ha anche affermato che l'indagine dell'operazione "Tempus veritatis", che indaga sul presunto colpo di Stato organizzato per non riconoscere le elezioni del 2022, è una "narrazione preconfezionata" e che gli investigatori "non volevano sapere la verità" sul tentativo di colpo di Stato. Cid ha anche detto che Moraes "ha già condannato gli indagati" e "arresta quando vuole". "La legge è finita da tempo (in Brasile). Sono loro la legge, Alexandre Moraes è la legge. Arresta quando vuole, come vuole, con il pubblico ministero, senza pubblico ministero, con accusa, senza accusa", ha detto Cid nell'audio. (segue) (Brs)