- - Cerimonia di premiazione concorso migliori olii di Roma e Lazio. Roma, Tempio di Vibia Sabina e Adriano (ore 10:30)- "Un albero in memoria di Stefania Balsamà e delle sue battaglie. Piantumazione di un albero in memoria della consigliera del Municipio Roma VII. Roma, viale Furio Camillo 93 (ore 10:30)- Walter Veltroni presenta "La condanna" di Rizzoli. Dialogo con l'autore Marco Damilano. Roma, Libreria Nuova Europa I Granai (ore 12)- Evento di solidarietà ed integrazione sociale organizzato dalla Fondazione Ss Lazio 1900 Ets in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e la Ss Lazio. Foresteria di Formello, ingresso da Via di Santa Cornelia 1000 (ore 13) (Rer)