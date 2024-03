Governo: Maiorino (M5s), Meloni chieda passo indietro a Santanchè

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Avere una ministra che rischia il rinvio a giudizio per truffa aggravata i danni dello stato è qualcosa che mette in imbarazzo le istituzioni e il Paese intero. Giorgia Meloni la smetta di coprirsi inutilmente la faccia e dimostri un etto di coraggio a difesa dell'onore della 'nazione' di cui si riempie continuamente la bocca, e le chieda le dimissioni. Non può rimanere in carica una ministra che ha mentito davanti al Senato e dunque davanti al popolo italiano". Lo dichiara la vicepresidente del gruppo del Movimento cinque stelle al Senato, Alessandra Maiorino.(Rin)