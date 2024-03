Roma: Palmieri-Pappatà-Parrucci-Trombetti (Pd), bene proposta su regolamento del decentramento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Positivo il contributo dei presidenti di municipio, Paolo Marchionne, Mauro Caliste e Francesco Laddaga, "sulla richiesta di avvio di un serio lavoro sul decentramento amministrativo" dichiarano in una nota i consiglieri comunali del Pd, Giammarco Palmieri, Claudia Pappatà, Daniele Parrucci e Yuri Trombetti. "La struttura amministrativa della Capitale deve trasformarsi per rispondere con sempre maggiore adeguatezza ed efficacia alla complessa gestione della città. Dove infatti il decentramento è già avvenuto, come la gestione del verde pubblico, ha cominciato a portare risultati considerevoli a conferma della bontà del progetto". (segue) (Com)