Roma: Palmieri-Pappatà-Parrucci-Trombetti (Pd), bene proposta su regolamento del decentramento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Bene ha fatto "quindi il sindaco Gualtieri a convocare la conferenza dei Presidenti dei Municipi e a formare il gruppo di lavoro per mettere mano al regolamento del decentramento amministrativo. Adesso, però, a quasi metà della consiliatura, diventa ancora più importante completare questo percorso. Il nuovo decentramento dovrà contenere anche le procedure per l'elaborazione del bilancio, che daranno un effettivo protagonismo ai Municipi, rendendoli responsabili e partecipi delle politiche di bilancio di Roma Capitale. Solo cosi - concludono i consiglieri Pd - i Municipi potranno operare e programmare in autonomia le proprie scelte, rispondendo con tempestività alle esigenze dei cittadini". (Com)