Ue: Pd, errore gravissimo passo indietro su ripristino natura

- "Proprio nella Giornata mondiale dell'acqua, diritto umano ancora negato in tante parti del mondo, e proprio quando cresce la preoccupazione per la siccità resa ancor più drammatica dalla crisi climatica, e per il deteriorarsi di questa risorsa primaria a causa dell'inquinamento, arriva la decisione del Consiglio Ue di rinviare a data da destinarsi la legge sul ripristino della natura. Un ribaltamento completo di quanto stabilito dal Parlamento europeo, che invece ha votato la legge. Si tratta di un gravissimo errore che pagheremo tutti a caro prezzo, compreso il settore dell'agricoltura, che dalla tutela della biodiversità (e con essa del suolo) dipende per poter produrre cibo sufficiente e di qualità". Lo affermano, in una nota, Annalisa Corrado, responsabile democratica per la Conversione ecologica, e Camilla Laureti, eurodeputata e responsabile Pd delle Politiche agricole. (segue) (Com)