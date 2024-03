Ue: Confagricoltura, Giansanti incontra Wojciechowski e si complimenta con governo per Consiglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un Consiglio europeo più che positivo per l'agricoltura. Per questo, Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura – riferisce una nota – agli Stati generali d'Italia a Bruxelles, ha incontrato e ringraziato la Premier Giorgia Meloni, il ministro Francesco Lollobrigida e il ministro Raffaele Fitto per l'attenzione data alle richieste degli agricoltori e il contributo concreto dimostrato. Sempre a Bruxelles, stamattina, Giansanti, nella sua veste di primo vicepresidente del Copa, insieme alla presidente del Copa-Cogeca, Christiane Lambert, ha incontrato il Commissario Wojciechowski. Il Commissario hai illustrato le proposte presentate dalla Commissione il 15 marzo. Ad esempio, la trasformazione della Bcaa 7 (obbligo di rotazione, che divetterebbe diversificazione, cover crops) e Bcaa 8 (destinazione del 4 per cento della superficie a seminativo a elementi non produttivi) ad eco-schemi, sono valutate dalla Confederazione come un sicuro miglioramento per gli agricoltori. Ulteriori novità possono emergere in relazione alla riduzione dei controlli e delle sanzioni anche per le imprese con una dimensione superiore ai 10 ettari. Una decisione in questa direzione rafforzerebbe ulteriormente il messaggio positivo per tutti gli agricoltori, italiani ed europei. (segue) (Com)