Campania: martedì Confcooperative in assemblea, dibattito su lavoro e futuro

- Il 26 marzo si terrà a Napoli, presso il Centro congressi della Stazione Marittima, l'assemblea di Confcooperative Campania, per il rinnovo delle cariche sociali. I lavori avranno inizio a partire dalle ore 10 con la tavola rotonda "Lavoro comunità futuro, il valore sociale della cooperazione" a cui interverranno monsignor Gaetano Castello, vescovo ausiliare Diocesi di Napoli; Gaetano Manfredi, sindaco Comune di Napoli; Lucia Fortini, assessore Scuola, Politiche sociali, Politiche giovanili della Regione Campania; Felice Casucci, assessore Turismo, Semplificazione amministrativa Regione Campania; Mario Morcone, assessore Sicurezza, legalità e immigrazione della Regione Campania e Nicola Caputo, assessore Agricoltura della Regione Campania. L'introduzione sarà di Antonio Borea, presidente Confcooperative Campania e le conclusioni saranno di Maurizio Gardini, presidente Confcooperative Nazionale. Al termine della Tavola rotonda, si svolgeranno gli adempimenti assembleari che si concluderanno nel pomeriggio con l'elezione dei nuovi organi dell'Organizzazione che in Campania rappresenta, assiste, tutela le imprese cooperative. "Le sfide ed il ruolo della cooperazione in un momento così delicato per la società e gli assetti socio economici sono il focus della stagione assembleare, che da una parte esprime la complessità e la dignità di essere cooperatori e dall'altra propone partecipazione e soluzioni alle macroquestioni delle nostre comunità. Grazie alla loro capacità di coniugare efficacemente obiettivi economici, sociali ed ecologici, le cooperative hanno il potenziale per contribuire ad alleviare e superare la crisi, indicando vie d'uscita alternative a quelle attualmente proposte. Le cooperative sono soggetti orientati a risolvere problemi collettivi e la Campania ha bisogno delle cooperative", ha commentato il presidente Antonio Borea.(Ren)