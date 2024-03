© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tetto dell'edificio che ospita la sala da concerti Crocus City Hall a Mosca è in fiamme. Lo riferisce l'agenzia di stampa russa "Tass", spiegando che l'incendio è divampato in seguito a un'esplosione. Attualmente è in corso anche l'evacuazione degli spettatori, coordinata dalle forze dell'ordine. (Rum)