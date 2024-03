Lombardia: Pd, tour degli Eurodeputati arriva nella Provincia di Brescia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, venerdì 22 marzo, il Partito Democratico ha tenuto la terza tappa dell'Euro-Tour nella provincia di Brescia, per incontrare associazioni di categoria e le filiere produttive del territorio. Gli Eurodeputati Brando Benifei, e Patrizia Toia, insieme alla Segretaria del PD Lombardia Silvia Roggiani, al consigliere e vicesegretario regionale Gian Mario Fragomeli, al responsabile politiche europee del PD Lombardia Michele Bellini e ai rappresentanti del PD Bresciano, hanno incontrato i rappresentanti dei sindacati, del mondo industriale e hanno visitato il termovalorizzatore di A2A, azienda leader del territorio. Un momento di ascolto, per stimolare una sinergia efficace tra politica e territori e promuovere le misure adottate nel corso della legislatura che hanno favorito lo sviluppo economico locale e la crescita sostenibile. (segue) (Com)