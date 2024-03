Lombardia: Pd, tour degli Eurodeputati arriva nella Provincia di Brescia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I risultati dei nostri euro-parlamentari parlano da soli. Siamo a questo evento con Brando Benifei, nominato miglior europarlamentare della legislatura per la prima legge al mondo sull'intelligenza artificiale, e Patrizia Toia, che ha condotto politiche che impattano fortemente sul territorio Brescia, come il nuovo regolamento sul packaging. Siamo arrivati al paradossale momento in cui il governo italiano non è in grado di sfruttare le risorse date dall'Europa. Con l'ultima revisione del PNRR, è previsto un taglio di 200 milioni per la sanità lombarda e un taglio di 115 milioni di fondi per la lotta all'inquinamento del bacino padano. La destra, al governo del paese e della nostra regione, si dimostra ancora una volta distante dalle sfide del mondo d'oggi. Noi siamo qui, in ascolto delle istanze locali e delle problematiche di cittadine e cittadini, per agire in modo coordinato tra territori, governo e Europa, per poter incidere davvero con le nostre politiche". (Com)