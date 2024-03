Milano: Cucchiara e Gorini, sul processo a Ug bene Sala, ma comune si ritiri dal processo penale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo contenti che sia in corso un’interlocuzione fra il Comune e Ultima Generazione per avviare un percorso di giustizia riparativa e crediamo sia molto positiva l’apertura del sindaco alla possibilità di fare divulgazione sul tema del cambiamento climatico nelle scuole. Troviamo invece piuttosto sorprendenti le argomentazioni del ministro Pichetto Fratin secondo cui le scuole non devono “essere un luogo di propaganda”. Ricordiamo al ministro che Eni – che nel 2022 ha dedicato il 90 per cento dei propri investimenti all’esplorazione e allo sfruttamento di nuovi giacimenti di gas e petrolio– è libera di fare formazione sulla sostenibilità nelle università e nei licei. (segue) (Com)