Milano: Cucchiara e Gorini, sul processo a Ug bene Sala, ma comune si ritiri dal processo penale (2)

- Invece, crediamo che questo sarebbe l’esito migliore, considerando che il motivo che spinge gli attivisti e le attiviste di Ultima Generazione ad intraprendere le azioni di disobbedienza civile è la necessità di parlare del cambiamento climatico per affrontarlo con misure concrete. Ci preme però ricordare che attualmente resta aperto il processo penale di cui il Comune è ancora parte civile, per cui qualora gli attivisti e le attiviste venissero condannati rischierebbero diversi anni di carcere. Auspichiamo quindi che il Comune decida di ritirarsi dal processo e che a seguito di questo episodio ci sia più dialogo e confronto fra le istituzioni e gli attivisti e le attiviste che si battono per tutelare le persone dai rischi legati alla crisi climatica". Così in una nota Francesca Cucchiara e Tommaso Gorini del Gruppo consiliare Europa Verde (Com)