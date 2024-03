Ue: Borghi (Iv), Meloni giocoliere tra atlantismo e Orban amico di Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Orban si conferma il miglior alleato di Putin nell'Unione europea. Siamo di fronte dunque all'ambiguità dei conservatori europei, che si accingono ad aprire le porte al premier ungherese. Come farà Giorgia Meloni a continuare a fare il giocoliere, quando da una parte asseconda la linea atlantista e europeista, e dall'altra flirta con Orban, schierato apertamente con Putin?". Lo afferma il senatore Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia viva. "Sul tema della difesa comune, è evidente che bisogna fare passi più consistenti. L'impegno dei singoli stati non è sufficiente - spiega Borghi - ma, esattamente come accaduto con i vaccini, occorre una mutualizzazione degli impegni su scala comunitaria. Il rafforzamento di un impianto di difesa comune - conclude il senatore di Iv - è prerogativa fondamentale per la pace e la sicurezza". (Rin)