Sanità: Aurigemma, oculistica d'urgenza nel Lazio importante confronto per giusta programmazione

- Sono di assoluta rilevanza "questi incontri, che approfondiscono una tematica delicata come l'oculistica d'urgenza. Ed è importante una giusta programmazione: per tali motivi ritengo fondamentale portare avanti una serie di incontri per una pianificazione attenta e mirata, che tenga conto di tutte le istanze in campo". Lo ha detto in una nota il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, riassumendo il suo intervento al congresso nazionale Anpooc (Associazione nazionale primari ospedalieri oculisti), sull'oculistica d'urgenza, a Roma. La programmazione "è utile e necessaria - ha detto Aurigemma - anche al fine di uniformare i percorsi delle varie aziende sanitarie. Sul tema liste di attesa, inserire le prestazioni dei centri accreditati regionali all'interno del Recup, rappresenta sicuramente una misura significativa. Per quanto riguarda anche il pronto soccorso oftalmico, è importante fare rete con gli altri pronto soccorso multispecialistici. Per questi motivi, è fondamentale il confronto e la collaborazione sinergica con tutti i professionisti del settore su aspetti molto sentiti dalla cittadinanza". (Com)