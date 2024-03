Regno Unito: Casa Bianca, siamo vicini a Kate Middleton, notizia terribile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi sono vicine a Kate Middleton, la principessa del Galles, che ha annunciato oggi di essere in cura per un cancro, senza però specificarne la tipologia o lo stadio. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con la stampa. “Le siamo vicini dopo questa notizia terribile, e le auguriamo una piena ripresa in questo momento difficile”, ha detto, sottolineando l’importanza di rispettare la privacy della principessa e della famiglia. Al momento, ha precisato, il presidente Joe Biden non le ha parlato. (Was)