Sanità: Policlinico di Tor Vergata si illumina di blu per prevenzione tumore colon retto

- Marzo è il mese europeo della prevenzione al tumore del colon-retto e "il Policlinico di Tor Vergata - si legge in una nota - si illumina di blu per informare i cittadini che l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata e lo stesso Policlinico Tor Vergata hanno aderito, con entusiasmo, alla Campagna di sensibilizzazione sulla diagnosi precoce e sulla l'importanza per il riconoscimento dei sintomi di allarme, per ricevere informazioni sullo screening e per affrontare la diagnosi di tumore al colon-retto. La facciata del Policlinico si è tinta di blu per richiamare l'attenzione dei cittadini di questo territorio e non solo".(Com)