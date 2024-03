Governo: Tajani su caso Santanchè, sono garantista fino a terzo grado di giudizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, si dice garantista in merito al caso Santanchè. "Sono un garantista, lo sono per quanto riguarda Bari e per ogni vicenda che tocca politici e non politici", ha detto in un punto stampa a margine degli Stati Generali dell'Italia a Bruxelles. "Per me uno è innocente fino a quando non è condannato fino al terzo grado di giudizio. Gli avvisi di garanzia servono alla persona per difendersi", ha aggiunto. (Beb)