Ue: Foti (Fd'I), Conte fa propaganda puntando su paure italiani

- "Anche nel confronto politico, per quando acceso, dovrebbe esserci un limite alla decenza, un confine di correttezza che il leder del Movimento cinque stelle Giuseppe Conte ultimamente troppo spesso sta superando. Dire che il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, voglia trasformare 'l'economia europea in una economia di guerra' è una falsità. Oggi Meloni ha ben chiarito, infatti, come l'obiettivo di rafforzare l'industria della Difesa sia quello di essere più preparati e avere un maggiore coordinamento europeo per affrontare le crisi di ogni genere, in particolar modo quelle che richiedono interventi di protezione civile. Non solo: è anche una mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini perché pesca nelle paure più radicate di ciascuno di noi per ottenere consenso politico. E questo è davvero scorretto". Lo afferma il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti. (Rin)