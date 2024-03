Ue: Tajani, favorevole a eurobond per Difesa comune, tema riguarda anche i Paesi del nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, si è detto favorevole all'utilizzo degli eurobond per finanziare la Difesa comune europea. "Sono favorevole agli eurobond per finanziare la difesa comunitaria. La difesa europea è l'unico modo per risparmiare, per avere più peso all'interno dell'Alleanza atlantica, per garantire meglio la sicurezza dei nostri cittadini e per fare una politica estera che veda l'Europa finalmente protagonista", ha detto in un punto stampa a margine degli Stati Generali dell'Italia a Bruxelles. "Come si è finanziato la lotta contro il Covid, bisogna finanziare anche la Difesa. Bisogna convincere tutti", ha poi aggiunto. "Questa è un'ottima soluzione. Probabilmente i Paesi frugali avranno più resistenza e saranno più perplessi sugli eurobond, ma la difesa è qualcosa che riguarda anche i Paesi del nord, quelli che si affacciano di più verso la frontiera con la Federazione Russa", ha poi concluso. (Beb)