Ucraina: Casa Bianca, servono aiuti Usa, Paese paga con il sangue ogni giorno di ritardo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova ondata di attacchi russi in Ucraina, che secondo le autorità di Kiev sarebbe la più estesa dall’inizio della guerra, dimostra quanto sia importante approvare nuovi aiuti militari statunitensi per il Paese. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Putin non sta con le mani in mano, e sta sfruttando ogni singolo minuto a sua disposizione mentre il Congresso aspetta ad approvare nuovi fondi per gli aiuti: gli ucraini pagano ogni giorno di ritardo con il loro sangue”, ha detto. (Was)