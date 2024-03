Trasporti: Trenitalia, presentati i nuovi treni ibridi intercity

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trenitalia, società capofila del Polo passeggeri del gruppo Fs ha presentato oggi, alla stazione di Reggio Calabria, il primo dei sette treni ibridi intercity che collegheranno Calabria, Basilicata e Puglia. E' quanto si legge in una nota. Sono i primi treni acquistati con fondi Pnrr direttamente assegnati a Trenitalia: 60 milioni di euro. Presenti il vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini; il vicesindaco di Reggio Calabria, Paolo Brunetti; l’assessore al Turismo della regione Calabria, Emma Staine, e l’amministratore delegato di Trenitalia, Luigi Corradi. Il primo Intercity ibrido partirà il 25 marzo e collegherà Reggio Calabria a Taranto. Successivamente inizieranno a circolare, gradualmente, gli altri treni che, a partire dal 9 giugno, arriveranno fino a Bari e Lecce. Il nuovo ibrido di casa Trenitalia è prodotto da Hitachi e unisce alla tecnologia dei convogli di ultima generazione, l’esperienza di viaggio tipica dell’Intercity. I nuovi mezzi saranno sostenibili, innovativi e in grado di garantire un servizio più confortevole ed ecologico grazie a ridotti consumi e alla tripla alimentazione - elettrica, diesel e a batteria - che consentirà di abbassare le emissioni di CO2 dell’83% rispetto agli attuali treni a motore diesel. (segue) (Com)