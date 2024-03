Africa: Del Re, in regioni come Sahel l'Ue non teme concorrenza di altri attori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- In una regione delicata e di forte instabilità come il Sahel africano, l'Unione Europea, sempre più capace di un atteggiamento di grande responsabilità non può temere la concorrenza di attori "malevoli" come la Russia o l'Iran. Lo ha detto Emanuela Del Re, Rappresentante speciale dell'Ue per il Sahel, in occasione degli Stati generali dell’Italia a Bruxelles. "Quando mi chiedono se siamo in competizione con attori anche malevoli come Russia e Iran, che hanno obiettivi strategici sicuramente non a nostro favore, io rispondo che non c'è competizione, perché rimaniamo il primo partner di ciascun Paese del Sahel e siamo in grado di offrire opportunità che altri attori non offrono", ha detto Del Re segnalando che le altre proposte mirano a "sfruttare" le terre, con interventi che "anche gli africani sanno non essere in grado di trasformare in modo definitivo" le condizioni di vita. In questo scenario l'Italia gioca un "ruolo molto importante", capace di interpretare la sintesi con le posizioni europee, ha proseguito Del Re ricordando l'organizzazione del vertice Italia-Africa, con un "livello di leadership molto alto. Scelta intelligente perché la regione soffre di mancanza di guide, da cui i ripetuti colpi di Stato". Roma, anche grazie alla scommessa sui corposi piani di investimento, dimostra di non "vacillare dinanzi alle crisi", di essere - come fanno anche altri partner europei - preparati dinanzi alle inevitabili evoluzioni della realtà geopolitica. (Res)