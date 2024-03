Onu: Casa Bianca, veto Russia-Cina su Gaza? Solo perché era una risoluzione Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il veto di Russia e Cina sulla risoluzione per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza che gli Stati Uniti hanno presentato al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite non è una sorpresa. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Hanno bloccato questa iniziativa solo perché siamo stati noi a proporla”, ha detto, ricordando che la proposta statunitense chiedeva un cessate il fuoco immediato, la liberazione di tutti gli ostaggi, il rafforzamento degli aiuti umanitari ai civili e la condanna di Hamas per l’attacco sferrato lo scorso ottobre contro Israele. “È difficile leggere il testo e trovare obiezioni, a parte il fatto che a proporlo siamo stati noi”, ha concluso. (Was)