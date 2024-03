Gaza: Casa Bianca, presenteremo a Israele opzioni alternative ad una operazione a Rafah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi intendono presentare “una serie di opzioni e alternative” ad una operazione militare israeliana su larga scala nella città di Rafah, durante la visita a Washington di una delegazione del governo di Benjamin Netanyahu, la prossima settimana. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Una operazione militare nella città non ha ancora avuto luogo, e crediamo ci sia ancora tempo per avere delle discussioni a riguardo: presenteremo una serie di opzioni per eliminare la minaccia di Hamas nella Striscia di Gaza senza una operazione su larga scala”, ha detto. (Was)