Ucraina: Zelensky convoca riunione Stato maggiore, al centro sistema energetico

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha presieduto oggi una riunione dello Stato maggiore per discutere le conseguenze degli attacchi notturni russi. Lo ha riferito lo stesso Zelensky sul proprio canale Telegram. Tutti i rapporti dei partecipanti alla riunione, secondo Zelensky, erano dedicati al sistema energetico del Paese. Il presidente ha quindi ascoltato i rapporti sui lavori di ripristino e il sostegno fornito ai civili. In particolare, alla riunione sono intervenuti il presidente dell'agenzia energetica statale ucraina Ukrenergo, Volodymyr Kudrytskyi, il presidente della società nazionale Naftogaz, Oleksij Chernyshov, e il comandante in capo dell'esercito ucraino, Oleksandr Syrskyj. "Lo Stato maggiore ha preso diverse decisioni classificate. Ma solo la decisione dei nostri partner di fornire un numero sufficiente di moderni sistemi di difesa aerea può davvero proteggere l'Ucraina. Lavoriamo quotidianamente in questa direzione", ha concluso Zelensky. (Kiu)