Lavoro: Pd Campidoglio, bene dati Istat, su occupati è record storico per Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma ha superato i livelli di occupazione del periodo pre-pandemia. Lo dichiara il gruppo consiliare del Partito democratico in Campidoglio. "Un livello costante di crescita negli ultimi due anni - aggiunge - che ha portato a un record storico del tasso di occupazione, al 65,3 per cento per Roma con oltre 1 milione e 800 mila lavoratori. Si vedono i frutti costanti di un lavoro che vede tutti impegnati, ad ogni livello, Giunta Gualtieri, Assemblea, Municipi e una virtuosa collaborazione pubblico privato. Le opere del Pnrr e del Giubileo sono una ulteriore forte spinta allo sviluppo della città che non deve farci perdere di vista il tema della qualità del lavoro e della sicurezza e l'impegno a ridurre le disuguaglianze". (Com)