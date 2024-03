Lombardia: Zoffili (Lega), nuovo pontile Bellagio e varo Iris segno dell'attenzione della Lega al territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da Roma alla Lombardia, la Lega è attenta alle esigenze del territorio e queste inaugurazioni ne sono la dimostrazione. Il rinnovato pontile di Bellagio e il varo della motonave ibrida Iris si aggiungono al restauro in corso dello storico piroscafo Patria, interventi importanti che sono il segno tangibile di quanto il nostro Movimento sappia rispondere in ogni sede istituzionale alle necessità che toccano da vicino i cittadini e per i quali ringrazio di cuore il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini". Così il Deputato comasco Eugenio Zoffili, Vice Coordinatore regionale della Lega Lombarda per Salvini Premier in occasione dell'inaugurazione del rinnovato pontile traghetto di Bellagio e del varo della motonave ibrida Iri. "Io sono personalmente in costante contatto con il comitato dei pendolari della Navigazione Lago di Como, che ho avuto modo di incontrare a Lenno alcuni mesi fa. Ho già sottoposto le loro richieste al Gestore Governativo della Navigazione, Pietro Marrapodi, col quale ho avuto positive interlocuzioni e che si è detto disponibile a partecipare con me a breve a un nuovo incontro con gli utenti del servizio", conclude.(Com)