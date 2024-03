Lombardia: Sertori, Giornata mondiale acqua, non abbassare guardia su rischio idrico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'acqua è vita e la Giornata mondiale dell'acqua, che si celebra venerdì 22 marzo, è l'occasione per l'assessore della Regione Lombardia all'Utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori, di affermare che "la situazione è migliorata, ma è assolutamente vietato distrarsi". "Siamo tornati - sottolinea l'assessore Sertori - ai livelli delle media storica tra il 2009 e il 2020 grazie alle piogge e alla neve che ci assicurano la disponibilità di acqua. Le esperienze ci hanno però insegnato che la risorsa idrica, autentico 'oro blu', rappresenta un bene assolutamente fondamentale e non infinito. Per questo motivo invito tutti a tenere l'allerta alta e, dopo Pasqua, si riunirà nuovamente il Tavolo permanente dedicato al tema dell'acqua e della siccità". (segue) (Com)