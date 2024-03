Lombardia: Sertori, Giornata mondiale acqua, non abbassare guardia su rischio idrico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore Sertori sottolinea come il bene primario acqua sia fondamentale sia per i cittadini sia per le imprese agricole. "Come Regione - ricorda - abbiamo ascoltato, proprio al Tavolo idrico, le istanze anche del mondo agricolo e ottenuto la disponibilità dei concessionari idroelettrici a supportare le nostre azioni". "Abbiamo trasformato le criticità evidenziate dai territori e dal Tavolo - continua Sertori - in azioni concrete. "Alla nuova riunione del Tavolo - conclude Sertori - imposteremo con tutti i soggetti interessati e coinvolti una strategia in grado di preservare e tutelare il bene acqua, cercando di evitare criticità e momenti di siccità per assicurare, sempre o quasi, la disponibilità dell''oro blu' acqua ai nostri cittadini e alle nostre imprese agricole". (Com)