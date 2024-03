Ponte Stretto: Siracusano, Schlein? Leader sinistra a Messina solo per dire "no" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siracusano ha proseguito: "I leader della sinistra vengono a Messina solo per dire 'no', senza proporre nulla e senza dare prospettive di crescita ai territori del Mezzogiorno. Quando durante la scorsa legislatura ho condotto una battaglia contro le baraccopoli messinesi e per il risanamento della città dello Stretto - opera che sta andando avanti con grandi risultati -, del Pd non è venuto nessuno e anzi qualcuno ha provato anche a farmi ostruzionismo". (Rin)