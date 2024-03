Gaza: Spagna, Irlanda, Slovenia e Malta si impegnano a riconoscere Stato Palestina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna ha concordato con Irlanda, Slovenia e Malta di riconoscere lo Stato di Palestina quando "si presenteranno le giuste circostanze" perché ciò "contribuirà a risolvere il conflitto mediorientale". In un comunicato congiunto dopo il vertice del Consiglio europeo a Bruxelles, i leader dei quattro Stati membri hanno sottolineato la loro "disponibilità" a riconoscere la Palestina. In alcune dichiarazioni alla stampa, il premier spagnolo, Pedro Sanchez, ha evitato di fissare scadenze, assicurando che questo gruppo di Paesi dovrà "calibrare bene" il momento in cui verrà compiuto il passo per il riconoscimento della Palestina e che la valutazione verrà fatta "man mano che si rinnoveranno alcuni degli elementi" della crisi scatenata dagli attacchi di Hamas del 7 ottobre. (Spm)