Imprese: Intesa Sanpaolo presenta la terza edizione "Collezionisti e valore dell'arte in Italia"

- Mercoledì 27 marzo alle ore 11.30 verrà presentato con un evento online "Collezionisti e valore dell'arte in Italia – 2024", il terzo volume della collana editoriale promossa da Intesa Sanpaolo Private Banking in collaborazione con la Direzione Arte, Cultura e Beni Storici e la Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo. La presentazione del volume, con interventi degli autori, potrà essere seguita in streaming sulla pagina dedicata sul sito di Gruppo https://group.intesasanpaolo.com/it/ e su www.ansa.it. (segue) (Com)