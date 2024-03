Imprese: Intesa Sanpaolo presenta la terza edizione "Collezionisti e valore dell'arte in Italia" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambizione di questa ricerca è quella di proporre una riflessione specialistica sulla rilevanza del mercato dell'arte in Italia con un focus specifico su alcune delle attuali tendenze dell'arte moderna e contemporanea più degne di nota. Numerosi sono i temi affrontati nel volume tra i quali troverà ampio spazio il mercato del design: verrà ripercorsa la storia di questo settore, tra i comparti dell'arte più brillanti nel corso del 2023, che seppur giovane è in costante crescita e suscita sempre maggior interesse. Altro tema di grande importanza, soprattutto dal punto di vista normativo, è quello delle opere d'arte vincolate dallo Stato e ai limiti che incontrano nella circolazione al di fuori del territorio nazionale. (segue) (Com)