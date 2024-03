Imprese: Intesa Sanpaolo presenta la terza edizione "Collezionisti e valore dell'arte in Italia" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volume si divide in cinque macro-capitoli: Il mercato internazionale e italiano 2023 e prospettive 2024; Il ritratto dei collezionisti italiani nel 2023; La valutazione dei beni dichiarati di interesse storico-artistico; Le nuove traiettorie del mercato: dall'arte decorativa al collectible design; Le collezioni di Intesa Sanpaolo, tra nuove acquisizioni ed esposizioni al pubblico. Con questa indagine sul mercato e sul valore dell'arte in Italia, esemplata sulle principali ricerche condotte all'estero sul tema, Intesa Sanpaolo intende testare un metodo di rilevazione, ottenere dati affidabili e analizzare informazioni inedite riguardanti il collezionismo di arte moderna e contemporanea nel nostro Paese. Il volume "Collezionisti e valore dell'arte in Italia – 2024" è la nuova edizione della collana editoriale pubblicata da Edizioni Gallerie d'Italia | Skira. (Com)