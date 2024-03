Mobilità: potature, processioni e cortei, gli eventi dei prossimi giorni a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, dalle 7 alle 17, per consentire interventi di potatura, sarà chiusa via Galvani tra via Marmorata e via Zabaglia. Bus deviati. Sempre domani, dalle 7, per interventi di potatura, sarà chiusa al traffico, in entrambi i sensi di marcia, via di Santa Costanza, tra via Nomentana e piazza di Santa Costanza. Bus deviati. Domenica, dalle 13:30 alle 15:30, una processione sfilerà da piazza Sant'Anastasia a largo Corrado Ricci attraversando via San Teodoro, via dei Cerchi, piazza Bocca della Verità, via Petroselli, via del Teatro Marcello, piazza Venezia e via dei Fori Imperiali. Possibili deviazioni o brevi stop per i bus. Lo comunica Roma servizi per la Mobilità. Domenica, per interventi di potatura, sarà chiusa al traffico via Cilicia, in entrambi i sensi di marcia. Bus deviati dalle 7 alle 20. Domenica, dalle 7, per interventi di potatura in corso Italia, sarà chiuso al traffico il sottovia Ignazio Guidi in direzione e verso piazzale del Brasile e via Puccini. Bus deviati. Domenica, dalle 13 alle 16, un corteo sfilerà da piazzale Porta San Paolo a piazza Bocca della Verità percorrendo via della Piramide Cestia, piazza Albania, viale Aventino, via del Circo Massimo, via della Greca. Bus deviati. Domenica, dalle 7:30 alle 12:30, nel quartiere Talenti, si correrà la "Talenti Run" con partenza da via Casal Boccone e percorso lungo via della Bufalotta, via Simongini, viale Ezra Pound, via Mancia, via Cajumi, via Ojetti e via di Casal Boccone. Bus deviati. Domenica, per una manifestazione culturale, a Ostia sarà chiuso al traffico viale delle Repubbliche Marinare nella carreggiata e tratto verso lungomare Toscanelli-corso Duca di Genova. Bus deviati. Domenica, dalle 8 alle 21, per un evento socio-culturale, sarà chiusa al traffico via dei Castani tra via dei Glicini e piazza San Felice da Cantalice. Bus deviati". (Com)