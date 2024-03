Governo: Silvestri (M5s), subito calendarizzazione mozione sfiducia a Santanchè

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre il nostro Paese stava attraversando il suo momento più duro, Daniela Santanchè e il suo partito attaccavano ripetutamente il presidente Conte e quello dell'Inps, Tridico, chiedendone le dimissioni. Oggi apprendiamo dalla Procura di Milano che la ministra Santanchè è indagata per truffa sulla Cassa integrazione per il Covid. Come si dice in questi casi: il tempo è galantuomo. Mi domando come faccia questa gente a guardarsi allo specchio. A parti invertite, una Giorgia Meloni paonazza avrebbe già chiesto la sua cacciata dal governo. Oggi c'è lei a palazzo Chigi: agisca di conseguenza e faccia dimettere immediatamente Santanchè. Per conto nostro chiederemo immediatamente la calendarizzazione della mozione di sfiducia per la ministra Santanchè". Lo afferma il capogruppo del Movimento cinque stelle alla Camera, Francesco Silvestri. (Rin)