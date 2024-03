Lavoro: Celli, internalizzazione Roma Multiservizi è vittoria della città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'internalizzazione dei lavoratori di Roma Multiservizi "è una vittoria della città, ha vinto Roma, ha vinto la caparbietà, la passione e la dignità umana". Lo ha detto la presidente dell'Assemblea capitolina, Svetlana Celli, nel corso della presentazione del libro "La grande vertenza, dalla lotta di piazza all'internalizzazione", in Aula Giulio Cesare del Campidoglio, a Roma. "Ringrazio la Cgil e la Filcams - ha aggiunto Celli - credo siano state lo stimolo costante perché non solo c'è stata una squadra, ma non hanno mai mollato, insieme a un reggimento importante di lavoratori. Per la forza e la passione che hanno messo in campo ci hanno stimolato e appassionato anche a noi. Ringrazio l'amministrazione tutta, che ha deciso di scegliere con forza quello che oggi è diventata una grande vittoria. Sapevamo che ce la potevamo fare, che dietro alle raccomandazioni della Corte dei conti avrebbe vinto il risvolto umano su tutto il resto. Una soluzione che inevitabilmente portava a un miglioramento dei servizi per la città. Ricordo ogni momento, dalle battaglie alle proteste, fino alle lacrime finali quando il 27 novembre abbiamo deciso di internalizzare e portare quel servizio in Risorse umane. Credo che sia la vittoria più forte e con la quale dobbiamo portare avanti l'azione amministrativa, perché credendoci siamo riusciti a raggiungere il miglioramento dei servizi della città e della dignità umana", ha concluso.(Rer)