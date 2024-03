© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La difesa europea “è di fondamentale importanza”, non ci sono alternative. Lo ha dichiarato il presidente di Fincantieri, Claudio Graziano, in occasione degli Stati generali dell’Italia a Bruxelles. “È fondamentale continuare nel sostegno all’Ucraina”, ha sottolineato Graziano, che ha aggiunto: “Dobbiamo incrementare le spese per la difesa per affrontare le nuove sfide”. (Rin)