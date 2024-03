Dossieraggio: Iv, De Raho in Antimafia sempre più inopportuno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La presenza del deputato Cafiero De Raho in commissione Antimafia è sempre più inopportuna". Lo dice Davide Faraone, capogruppo di Italia viva alla Camera. "Infatti, anche oggi dall'audizione del comandante della Guardia di finanza emergono nuovi inquietanti interrogativi sugli intrecci relativi al dossieraggio - continua il parlamentare -. Mi chiedo come sia possibile che il M5s non noti un conflitto di interessi sempre più palese. Ribadisco il concetto: il vicepresidente dell'Antimafia ha tutto il diritto di spiegare e di difendersi: se lo fa, libero da incarichi, è sicuramente meglio". (Rin)