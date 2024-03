Agricoltura: Centinaio, orgoglioso per sperimentazione TEA a Pavia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sperimentazione su campo delle TEA in Italia inizierà da Pavia con piante di riso in grado di resistere all'attacco di un fungo dannoso. Ho lavorato molto in Parlamento affinché si arrivasse a questo risultato e ora sono orgoglioso che il primo passo di queste tecnologie, così promettenti per la sostenibilità e lo sviluppo della nostra agricoltura, sia fatto proprio nella mia provincia. L'Italia si conferma all'avanguardia nel settore agroalimentare, non solo con la propria tradizione, ma anche per la sua capacità di innovare mantenendo intatte la qualità dei prodotti e la sicurezza dei consumatori". Lo scrive sui social il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, responsabile del dipartimento Agricoltura e Turismo della Lega. (Com)