© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Atm annuncia sui propri canali social che, a causa dello sciopero indetto indetto da Al Cobas, dopo le 18 chiudono le linee M1, M2 e M3, i treni in viaggio arrivano a destinazione. Rimane aperta la linea M4 e la M5 tra Bignami e Zara. Possibili riduzioni in superficie con maggiori attese alle fermate. (Com)