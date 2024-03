Croazia: Milanovic, se Corte costituzionale "oserà cambiare" date elezioni "la cosa non finirà bene"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se la Corte costituzionale della Croazia "oserà cambiare" le date delle elezioni parlamentari del 17 aprile, "la cosa non finirà bene". Lo ha detto il presidente croato Zoran Milanovic, a commento della dichiarazione del presidente della Corte costituzionale, Miroslav Separovic, secondo cui "forse la data (del voto per le parlamentari) non sarà quella decisa da Milanovic". "La data delle elezioni è determinata dal presidente e capo dello Stato. È un diritto sovrano, un diritto costituzionale. Nessuna Corte costituzionale può metterci le dita sporche", ha aggiunto. Milanovic ha quindi detto che "è per questo che non lascerò la carica di presidente". "Se mi dimettessi, approfitterebbero immediatamente dell'occasione per dichiarare lo stato di emergenza, manipolare la data delle elezioni e probabilmente indire prima di tutto nuove elezioni presidenziali, d'accordo con il premier Andrej Plenkovic", ha detto il presidente. (Seb)